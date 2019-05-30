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الخميس 30/مايو/2019 - 01:48 م

غرق ‭8‬ سياح من كوريا الجنوبية وفقدان 21 في انقلاب باخرة بالمجر

غرق ‭8‬ سياح من كوريا
dostor.org/2648788

قال مسئولون بالشرطة وخدمة الإسعاف في المجر إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وفُقد نحو 21 آخرين، بعدما انقلبت باخرة تُقل سياحا من كوريا الجنوبية في نهر الدانوب في العاصمة بودابست، أمس الأربعاء.

وتردد أن الباخرة السياحية اصطدمت بسفينة سياحية أخرى قرب مبنى البرلمان المجري، مما أدى لانقلابها في النهر الذي كان مستوى المياه فيه مرتفعا ويشهد تيارات قوية، بينما تجتاح عاصفة مطيرة، بودابست.

وفي سول، قالت وزارة الخارجية إن الكوريين الجنوبيين الذين كانوا على متن الباخرة عند غرقها هم 30 سائحا وثلاثة مرشدين، إضافة إلى طاقم مؤلف من مجريين اثنين، وأضافت أن سبعة من الكوريين الجنوبيين تم إنقاذهم وغرق سبعة، إضافة إلى مجري واحد، واعتبر 21 في عداد المفقودين.

وذكر الرئيس "مون جيه- إن" أن كوريا الجنوبية ستتعاون مع الحكومة المجرية للتحقيق في سبب الحادث.

وقالت كو مين-جونج، المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، إن فريقا للطوارئ وخبراء عسكريين بين 33 مسئولا سترسلهم سول إلى بودابست.

وقال بال جيورفي، المتحدث باسم خدمة الإسعاف المجرية للتليفزيون الرسمي، إنه تم انتشال 14 شخصا من النهر.

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