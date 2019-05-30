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الخميس 30/مايو/2019 - 01:42 م

"العربي للطفولة" يطرح عددا جديدا من مجلته حول "الطفل والإنترنت"

العربي للطفولة يطرح
أ ش أ
dostor.org/2648785

صدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية العدد الدوري الذي يحمل رقم (34) من مجلة الطفولة والتنمية، وهى مجلة علمية أكاديمية محكمة، تهدف إلى نشر الفكر العلمي المستنير الذي يتناول ويعالج قضايا الطفولة في الوطن العربي، من خلال بحوث علمية أكاديمية، يقوم بها باحثون وخبراء وأساتذة من كل أرجاء الوطن العربي.

وصرح الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس والمشرف العام على المجلة، بأنه تم تخصيص ملف هذا العدد من لموضوع "الطفل والإنترنت"، إدراكا بأهمية الإنترنت للطفل كمصدر للتعليم والتعلم والترفيه وأداة للتسويق الإلكتروني، إلى جانب كونه ينضوى على مواد ضارة نفسيا وأخلاقيا، الأمر الذي يعكس الدور المؤثر الذي يلعبه الإنترنت في حياة الأطفال والمراهقين، والذين يمثلون ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم بحسب أحدث التقارير الدولية.

ومن جانبها، تناولت الدكتورة سهير عبد الفتاح رئيس تحرير المجلة في كلمتها بالنقد والتحليل (فيلمكفر ناحوم) للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، مبرزة رسالة الفيلم التي جاءت لترسم صورا واقعية لحياة الأطفال اللاجئين وما يواجهونه من أهوال وجوع وتشرد، مؤكدة بأن الفيلم هو صرخة احتجاج على ما يحدث لأطفال العالم كله واللاجئين والنازحين منهم.

واحتضن ملف "الطفل والإنترنت" بالمجلة عدة موضوعات ودراسات، من بينها موضوع "الطفل والإنترنت في عصر التكنولوجيا الحديثة" للدكتور خالد صلاح الدين أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ودراسة بعنوان "استطلاع رأى التربويين والمراهقين حول استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية" للدكتورة عفاف عويس أستاذة علم النفس بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة.

وضم العدد مجموعة من المقالات والدراسات دارت حول "المدارس الصديقة للطفل ودرجة توظيفها لمهارات التعلم الفعال" للدكتورة ماجدة عبد الإله الخرزجي بجامعة جرش الأردنية، و"البعد التربوي والسلوكي والمعرفي للأناشيد في تنمية ثقافة الطفل" للكاتب والناقد السوري سلوم درغام سلوم، و"تربية الطفل الواحد في الأسرة:عبء أم امتياز؟" للدكتور أحمد أوزي أستاذ التربية بجامعة محمد الخامس المغربية، و"الطفل الموهوب: اكتشافه.. رعايته... تنشئته.. وتنميته"للدكتورة ليلى كرم الدين أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

وفي التجارب والعروض ضم العدد تقريرا حول ورشة التكنولوجيا المساندة لدمج وتأهيل الطفل العربي ذي الإعاقة في التعليم والمجتمع التي نظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية في فبراير 2019 مع عدد من الشركاء، وتجربة "مشمش وشمسية جدو.... لم وكيف نكتب أدبا للطفل؟ للناقد الأدبي الدكتور رضا عطيه.

يذكر بأن للمجلة هيئة استشارية وأخرى علمية تضمان نخبة من الخبرات العربية في مجالات الطفولة والتنمية، ويتولى محمد رضا فوزي مهام مدير تحرير المجلة، وإيثار جمال الدين سكرتير التحرير، ومحمد أمين الإخراج الفني للمجلة.

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