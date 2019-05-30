شقيق ميجان: زواج أختى من الأمير هارى دمر حياتى

في تصريح غريب، أكد شقيق دوقة ساسيكس ميجان ماركل، توماس ماركل، أن زواج أخته من الأمير هاري دمر حياته.



وفي التفاصيل، أشار توماس إلى أن عائلته الآن محط الأنظار، وتقع في دائرة الضوء.



وأضاف توماس أنه اضطر لترك عمله في مهنة الزجاج لمشاكل صحية في عينيه، وقد أعاقته وسائل الإعلام في الحصول على وظيفة جديدة، لأن اسم توماس غالبًا ما تتداوله الصحافة، لذلك لا يرغب أصحاب العمل بتوظيفه.



وقال شقيق الدوقة شاكيا: "يتم فحص كل خطوة لي تحت المجهر، يتحدثون الآن عني كثيرا ما بين الافتراء والحقيقة".



كما يرفض مالكو البيوت، وفقا لتوماس، تأجيره أي سكن، وقد اضطر وعائلته للنوم في الفنادق خلال الشهرين الماضيين.



واعتبر توماس أن "كل ذلك لأن حياتي أصبحت في دائرة الاهتمام فجأة دون ذنب مني، من الصعب قبول ذلك، أنا الآن معروف باسم (شقيق ميجان المجنون)".