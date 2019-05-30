القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
حوادث
الخميس 30/مايو/2019 - 01:39 م

إحالة جدة متهمة بقتل حفيدها في دار السلام للجنايات

إحالة جدة متهمة بقتل
dostor.org/2648782

قررت نيابة دار السلام، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بإحالة المتهمة بقتل حفيدها لمحكمة الجنايات.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قالت إن ابنتها تخرج كل يوم للعمل، وتترك ابنها معها داخل الشقة.

وأضافت أن المجنى عليه كان دائم اللعب داخل الشقة، وكانت تحاول تعديل سلوكه لكنها فشلت، مشيرة في اعترافاتها إلى أن حفيدها، البالغ من العمر 5 سنوات، كان يتبول على نفسه باستمرار، وحاولت أن تعلمه دخول الحمام ولكنه كان دائم البكاء.

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة ابنها، طفل 5 سنوات، على يد والدتها، داخل شقتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثة متعفنة وملفوفة فى بطانية، حيث اعترفت المتهمة جدة الطفل بضربه وتعذيبه حتى الموت، بسبب تبوله، ليتم القبض عليها وإحالتها للنيابة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

الآن

حقيقة فيديو خطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد

الإحصاء:44.1% ارتفاعًا في قيمة الاستثمارات السعودية بمصر

مشروع قانون جديد لتقنين الدخول للمواقع الإباحية

الأرصاد تعلن عن خبر سار للمواطنين بمناسبة عيد الفطر

ads
الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

تقارير إيطالية: يوفنتوس يحلم بجوارديولا

فوز تشيلسى بالدورى الأوروبى الأبرز فى عناوين الصحف الإيطالية

الصين تعلن مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية الدولية 2019

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

الرئيس نيوز

"القوى العاملة" تحدد موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

قبل العيد بأيام.. إحباط محاولة تهريب 400 كيلو بانجو

وصول الرئيس السيسي إلى السعودية لحضور قمتي مكة

تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر

"خارجية البرلمان": تسوية القضايا العالقة أهم طموحات العرب في القمة

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية بمعهد طلعت بالقاهرة

في زيارة مفاجئة.. وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال امتحانات جامعة بنها

"التعليم" تصدر بياناً هاماً لطلاب الدبلومات الفنية بشأن الامتحان

88 %نسبة الأداء الإلكتروني لطلاب الأول الثانوي بالبحيرة

إنصافاً للمشرفين الاجتماعيين.. "شوقى" يوافق على صرف كادر المعلم

الأمصار

تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا.. ومؤشرات بوقف الإنتاج

يوفنتوس يمني النفس بالتعاقد مع جوارديولا

"الكرملين" : معاهدة "ستارت" حجر الزاوية للأمن العالمي

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات الأسبوعية

الرئيس السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

شقيق ميجان: زواج أختى من الأمير هارى دمر حياتى

القواعد الأكثر غرابة التى يلتزم بها أفراد العائلة المالكة فى بريطانيا

الجادريان: تناول الآيس كريم بكثرة يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎