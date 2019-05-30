إحالة جدة متهمة بقتل حفيدها في دار السلام للجنايات

قررت نيابة دار السلام، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بإحالة المتهمة بقتل حفيدها لمحكمة الجنايات.



وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قالت إن ابنتها تخرج كل يوم للعمل، وتترك ابنها معها داخل الشقة.



وأضافت أن المجنى عليه كان دائم اللعب داخل الشقة، وكانت تحاول تعديل سلوكه لكنها فشلت، مشيرة في اعترافاتها إلى أن حفيدها، البالغ من العمر 5 سنوات، كان يتبول على نفسه باستمرار، وحاولت أن تعلمه دخول الحمام ولكنه كان دائم البكاء.



وبدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة ابنها، طفل 5 سنوات، على يد والدتها، داخل شقتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثة متعفنة وملفوفة فى بطانية، حيث اعترفت المتهمة جدة الطفل بضربه وتعذيبه حتى الموت، بسبب تبوله، ليتم القبض عليها وإحالتها للنيابة.

