تقارير إيطالية: يوفنتوس يحلم بجوارديولا

ذكر موقع صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يمني النفس بالتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي لقيادة "السيدة العجوز".



وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس مازال يبحث عن مدرب جديد، يخلف ماسيمليانو أليجري على رأس القيادة الفنية في الموسم الجديد،على الرغم من وجود اتفاق بين إدارة يوفنتوس وماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي.



أما صحيفة (توتو سبورت) فقد أشارت إلى أن خطة خطف جوارديولا من مانشستر سيتي إلى تورينو جارية، على الرغم من نفي المدرب الإسباني وأكثر من مصدر داخل النادي الإنجليزي.



ومن المقرر في حالة الاتفاق مع جوارديولا، أن يتولى أحد توكيلات الملابس والسيارات تمويل الصفقة الكبرى.



يذكر أن جوارديولا قاد مانشستر سيتي هذا الموسم لتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية، كأول نادٍ في تاريخ إنجلترا يفوز بها.