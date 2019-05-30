القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
رياضة
الخميس 30/مايو/2019 - 01:39 م

تقارير إيطالية: يوفنتوس يحلم بجوارديولا

جوارديولا
جوارديولا
أ ش أ
dostor.org/2648781

ذكر موقع صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يمني النفس بالتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي لقيادة "السيدة العجوز".

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس مازال يبحث عن مدرب جديد، يخلف ماسيمليانو أليجري على رأس القيادة الفنية في الموسم الجديد،على الرغم من وجود اتفاق بين إدارة يوفنتوس وماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي.

أما صحيفة (توتو سبورت) فقد أشارت إلى أن خطة خطف جوارديولا من مانشستر سيتي إلى تورينو جارية، على الرغم من نفي المدرب الإسباني وأكثر من مصدر داخل النادي الإنجليزي.

ومن المقرر في حالة الاتفاق مع جوارديولا، أن يتولى أحد توكيلات الملابس والسيارات تمويل الصفقة الكبرى.

يذكر أن جوارديولا قاد مانشستر سيتي هذا الموسم لتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية، كأول نادٍ في تاريخ إنجلترا يفوز بها.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

حقيقة فيديو خطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد

الإحصاء:44.1% ارتفاعًا في قيمة الاستثمارات السعودية بمصر

مشروع قانون جديد لتقنين الدخول للمواقع الإباحية

الأرصاد تعلن عن خبر سار للمواطنين بمناسبة عيد الفطر

ads
الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

تقارير إيطالية: يوفنتوس يحلم بجوارديولا

فوز تشيلسى بالدورى الأوروبى الأبرز فى عناوين الصحف الإيطالية

الصين تعلن مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية الدولية 2019

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

الرئيس نيوز

"القوى العاملة" تحدد موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

قبل العيد بأيام.. إحباط محاولة تهريب 400 كيلو بانجو

وصول الرئيس السيسي إلى السعودية لحضور قمتي مكة

تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر

"خارجية البرلمان": تسوية القضايا العالقة أهم طموحات العرب في القمة

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية بمعهد طلعت بالقاهرة

في زيارة مفاجئة.. وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال امتحانات جامعة بنها

"التعليم" تصدر بياناً هاماً لطلاب الدبلومات الفنية بشأن الامتحان

88 %نسبة الأداء الإلكتروني لطلاب الأول الثانوي بالبحيرة

إنصافاً للمشرفين الاجتماعيين.. "شوقى" يوافق على صرف كادر المعلم

الأمصار

تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا.. ومؤشرات بوقف الإنتاج

يوفنتوس يمني النفس بالتعاقد مع جوارديولا

"الكرملين" : معاهدة "ستارت" حجر الزاوية للأمن العالمي

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات الأسبوعية

الرئيس السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

شقيق ميجان: زواج أختى من الأمير هارى دمر حياتى

القواعد الأكثر غرابة التى يلتزم بها أفراد العائلة المالكة فى بريطانيا

الجادريان: تناول الآيس كريم بكثرة يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية

الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎