السفير الإثيوبي في موسكو يدعو إلى تعزيز التعاون مع روسيا

طالب السفير الإثيوبي في موسكو أليمايهو تيجينو، اليوم الخميس، روسيا وإثيوبيا بالعمل على تعزيز تعاونهما في قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا.



وقال "تيجينو" في مؤتمر صحفي عقد عقب الجلسة العامة لمنتدى الأعمال في غرفة التجارة والصناعة الروسية - يمكننا العمل من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية وشراكتنا في الأعمال التجارية والبحث وتطوير معاهد البحوث المختلفة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والتعاون بين الجامعات وغرف التجارة والصناعة".



وشدد الدبلوماسي على أن إثيوبيا عرضت على روسيا مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى نظام التفضيلات الخاص والذي يسمح باستيراد بعض المنتجات الإثيوبية معفاة من الضرائب إلى روسيا بما في ذلك البن والزيوت والقطن والسكر والسلع الجلدية.