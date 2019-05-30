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الخميس 30/مايو/2019 - 01:34 م

توريد 100 ألف و455 طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية

توريد 100 ألف و455
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2648770

أعلن السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 100 ألف و455 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.

وأشار الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إلى أنه تم تكليف مسئولي الصوامع بالقليوبية منذ بدء عمليات التوريد برفع الأنظمة التى تعمل بها الصوامع مثل قياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون، للحفاظ على الأقماح المخزنة بتلك الصوامع طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات التوريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة.

وشدد المحافظ على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة وصرف مستحقاتهم أولا بأول.

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