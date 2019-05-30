كوريا الجنوبية: إقالة دبلوماسي اتهم بتسريب محتوى محادثة بين مون وترامب

قررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إقالة دبلوماسي اتهم بتسريب محتوى محادثة هاتفية أُجريت بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جيه - إن، والأمريكي دونالد ترامب في الـ7 من مايو الجاري.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، كيم إن تشول، القول إنه "تم اتخاذ القرار خلال عقد الجلسة التأديبية للوزارة في وقت مبكر من اليوم".



يُشار إلى أن دبلوماسيا آخرا، كان يخضع أيضا للتحقيق، تلقى عقوبة بتخفيض راتبه لمدة ثلاثة أشهر بعد أن قام بتسليم الدبلوماسي المُتهم بتسريب المعلومات نسخة من المحادثة بين مون وترامب.



واتهم الدبلوماسي الكوري الجنوبي، الذي كان يعمل بسفارة بلاده في واشنطن، بإخبار ممثل حزب (الحرية) الكوري الجنوبي المُعارض بما تم مناقشته في المحادثة الهاتفية بين الرئيسين.



واعترف الدبلوماسي باقترافه الخطأ، غير أنه نفى تبييته أية نية لإلحاق الضرر بسياسة حكومة بلاده.