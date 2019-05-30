بدء دورات الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك.. السبت

يبدأ بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تلقي طلبات اشتراك الدورات التدريبية في مجال الغناء العربي ابتداء من السبت 1 حتى 25 يونيه.



يقوم بالتدريب نخبة من كبار الأساتذة في مجال الغناء العربي، تحت إشراف د. مدحت عبد السميع حشاد.



مدة الدورة ثلاثة أشهر بمعدل مرتين أسبوعيا، ويتم التدريب علي الموشحات، الإلقاء، الأدوار، التذوق الفني، تكنيك الغناء والصولفيج الشرقي، تبدأ الدورات فور انتهاء موعد التسجيل.



يأتي ذلك ضمن برنامج صندوق التنمية الثقافية في تقديم الدورات التدريبية للجمهور في كافة المجالات الفنية، وفضلا عن الحفلات الموسيقية والمسابقات المختلفة، التي يتسابق عليها الشباب من خريجي تلك الدورات الخاصة به، وذلك رغبة منه في نشر الموسيقى التي تعد غذاء الروح.