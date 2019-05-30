فوز تشيلسى بالدورى الأوروبى الأبرز فى عناوين الصحف الإيطالية

أبرزت الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الخميس، نجاح المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في قيادة فريق تشيلسي الإنجليزي في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي في أولى مواسمه بالملاعب الإنجليزية.



وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان "كرة ساري، ماوريسيو يقود تشيلسي للفوز على آرسنال 4-1، ويتوج بطلًا للدوري الأوروبي ويحرز البطولة الأولى في مسيرته.. ويوفنتوس ينتظره".



وتناولت الصحيفة في تقرير، آخر مساعي فريق يوفنتوس في التعاقد مع ساري لتدريبه، مع رحيل مديره الفني ماسيمليانو أليجري، وقالت إن يوفنتوس يريد ساري، لكن أبراموفيتش رئيس تشيلسي يمكن أن يعرقل الصفقة.



وقالت صحيفة (توتو سبورت) في عنوانها الرئيسي "ساري يقود تشيلسي للفوز ويوفنتوس يريده"، مضيفة أن وكيل ساري يتوجه للندن لإنهاء عقده مع البلوز تشيلسي؛ تمهيدا لعودته لإيطاليا.



من جهتها، ذكرت صحيفة (لآجازيتا ديللو سبورت) في عنوان رئيسي "ساري يحلق، فاز مع تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي بعدما سحق أرسنال بنتيجة (4-1)، والآن ضغط يوفنتوس يبدأ للتعاقد معه".



وعن آخر تطورات تعاقد انطونيو كونتي لتدريب فريق إنتر، أضافت "غدا إنتر سيعلن عن المدرب الجديد الذي لا يريد اللاعب ماورو إيكاردي".