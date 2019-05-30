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الخميس 30/مايو/2019 - 01:31 م

الاتحاد الأوروبي يحذر المرشحين لخلافة ماي: اتفاق بريكست هو الخيار الوحيد

الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
dostor.org/2648763

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد "بريكست" ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، المرشحين المتنافسين على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لزعامة حزب المحافظين الحاكم، من أنه لن يكون بإمكانهم تغيير اتفاق البريكست الحالي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد.. مشددا على أنه "الخيار الوحيد".

وقال بارنييه - في حوار نشرته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني - "إذا كان الخيار هو المغادرة دون اتفاق - حسنا، وإذا كان الخيار هو البقاء في الاتحاد الأوروبي - حسنا أيضا. ولكن إذا كان الخيار ما زال المغادرة بطريقة منظمة، فهذه الاتفاقية هي الخيار الوحيد".

وأضاف: "لقد قلنا إنه عقب الموافقة على اتفاقية الانسحاب يمكننا البدء في العمل على الفور على حل طويل المدى للحدود الإيرلندية. قد يكون على سبيل المثال ما نسميه بالترتيبات البديلة كوسائل التقنية والطائرات المسيرة وعناصر التحكم غير المرئية، ولا تعمل أي من تلك الترتيبات اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن تحذيرات بارنييه جاءت بعد أن أعلن المرشحين على زعامة الحزب عن نيتهم إدخال تغييرات على اتفاق ماي، بما في ذلك بند شبكة الأمان الخاص بالحدود الإيرلندية محل الخلاف، بالرغم من تكرار بروكسل رفضها لذلك من قبل.

وكانت ماي قد أعلنت الجمعة الماضية أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو القادم، بعد إخفاقها مرارا في الفوز بدعم البرلمان لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، حيث رفض الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في نوفمبر الماضي ثلاث مرات، فيما يصر الاتحاد الأوروبي على أن هذا الاتفاق "غير قابل لإعادة التفاوض".

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