الصين تعلن مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية الدولية 2019

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، وو تشيان، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الصينية ستشارك في دورة الألعاب العسكرية الدولية 2019 التي تقام في 5 دول خلال شهر أغسطس المقبل.



وأضاف تشيان - في تصريح خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين اليوم - إن القوات المسلحة الصينية ستشارك في 12 مسابقة من دورة الألعاب التي تقام في روسيا وكازاخستان وبيلاروس والهند وإيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الصين ستستضيف أيضا أربع مسابقات بمدينة "كورلا" في منطقة "شينجيانغ" ذاتية الحكم التابعة لقومية الأويغور أقصى شمال غربي البلاد.



وأضاف تشيان أن مشاركة القوات المسلحة الصينية في الدورة يستهدف دعم الصداقة مع القوات المسلحة الأخرى من الدول المشاركة، ومن بينها روسيا، وتعزيز التبادلات في مجال التدريب.



وتشارك الصين في هذه الألعاب منذ عام 2014، وبدأت في استضافة بعض المنافسات عام 2017.