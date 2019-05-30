"التصديري للأثاث": بعثة تجارية كينية تزور مصر 24 يونيو المقبل

أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن بعثة تجارية من كينيا ستزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو المقبل، حيث يستضيفها المجلس بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، لعقد لقاءات ثنائية بين كبار مستوردي الأثاث وكبرى المشروعات الفندقية والسياحية بكينيا مع الشركات المصرية، وتنظيم زيارات ميدانية لصالات العرض للوقوف على ما وصلت إليه الصناعة المصرية.



وقال درياس - في بيان للمجلس اليوم الخميس -إن مصر لديها فرصة للتصدير والاستثمار في إفريقيا، خاصة في قطاع الأثاث، مشددا على ضرورة توطيد العلاقات التجارية مع دول إفريقيا، مؤكدا أن أي دولة يتم التصدير إليها أو التعاون معها اقتصاديا لها فائدة كبيرة جدا، وتتمتع مصر بصناعة قوية ومنتجات ذات جودة عالية.



من جانبه، أوضح عبده شولح نائب رئيس المجلس، أن المجلس نظم بعثة ترويجية للسوق الكيني في الفترة من 18 إلى 22 مارس الماضي بمشاركه 14 شركة أثاث، وقد لاقت نجاحا كبيرا للأسواق الأفريقية، وجار حاليا استكمال تنفيذ باقي الخطة للأسواق الإفريقية على مدار العام من خلال بعثات خارجية وداخلية لدول تشمل كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، السودان، تونس، والمغرب.



بدوره، قال المهندس شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس، إن المجلس سينظم بعثة استكشافية لتنزانيا في الفترة من 21 إلى 26 يوليو المقبل، وتلقينا عددا كبيرا من الطلبات للمشاركة في البعثة، ويتم الترتيب لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية في الجانب التنزاني.



ولفت عبد الهادي إلى أن المجلس استعان بمجموعة من الخبراء والاستشاريين المختصين بالشأن الإفريقي لدراسة احتياجات السوق ومتطلبات الذوق الإفريقي، وما يلائمها من منتجات الأثاث المصري التي تتماشى مع طبيعة الحياة وثقافتهم.



وعن المعارض الخارجية، أشار وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس، إلى ورود طلبات عديدة للمشاركة ببعض المعارض الخارجية، منها معرض "اندكس دبي" والذي سيقام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبرالمقبل، وكذلك معرض "اندكس السعودية" والذي يقام في الرياض في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر المقبل، منوها إلى البدء في الإجراءات التحضيرية للعلامة المصرية مع منظمي المعرض، وهيئة تنمية الصادرات.