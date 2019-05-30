جيمس مارب يؤدي اليمين الدستورية كرئيسا لوزراء بابو غينيا الجديدة

أدى جيمس مارب وزير المالية السابق في بابوا غينيا الجديدة، اليوم الخميس، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لبيتر أونيل الذي أعلن استقالته يوم الأحد الماضي عقب أسابيع من الانشقاقات رفيعة المستوى من الحزب الحاكم.



وأعلنت وسائل إعلامية محلية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن مارب حاز على نسبة أصوات كبيرة جدا خلال التصويت الذي أجري في البرلمان اليوم.



وتعهد مارب بفعل كل ما في وسعه للاستفادة من الأعضاء الموهوبة داخل الحكومة والمعارضة وحتى خارج البلاد.



يذكر أن أونيل أعلن تنحيه عن منصبه الذي شغله منذ أكثر من 7 سنوات، حيث عين رئيسا للوزارء في عام 2011، إلا أن خصومه أعلنوا يوم الجمعة الماضية أنهم حصلوا على دعم كاف في البرلمان للاطاحة به بسبب مجموعة من المظالم بما في ذلك صفقة غاز مع توتال الفرنسية والتي شكك المعارضون فيها.