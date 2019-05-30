تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي عدد سفن الحاويات والبضائع العامة المتداولة بالموانئ بلغ 27 سفينة.



وأوضحت الهيئة- في بيان لها اليوم الخميس- أن ميناء شرق بورسعيد وصل إليه 5 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد وصول 4 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، وسفينة بضائع عامة.



وأشار بيان الهيئة، الصادر اليوم الخميس، إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة، لدخول وخروج السفن من الميناء بكل سهولة ويسر.

