موزمبيق: 3.2 مليار دولار للتعافي من آثار إعصاري "كينيث" و"إيداي"

أعلنت موزمبيق، اليوم الخميس، أنها بحاجة إلى 3.2 مليار دولار للتعافي من آثار إعصاري "كينيث" و"إيداي" المداريين اللذين ضربا البلاد في وقت سابق من العام الجاري وراح ضحيتهما نحو 650 شخصا.



وأضافت التقديرات التي نشرتها الحكومة في موزمبيق - حسبما ذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية - أن الإعصارين سيزيدان من حالة الفقر التي تعاني منها البلاد، وأن عملية التعافي ستكون "تحديا كبيرا للغاية".



وأوضحت الشبكة أن الإعصاريين قضيا على المحاصيل الزراعية بالبلاد، مشيرة إلى أن الشعب سيعتمد على المساعدات الغذائية حتى العام القادم وأن نحو أكثر من مليون و300 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة الغذائية العاجلة.



ولفتت الشبكة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها إعصاران البلد المطلة على المحيط الهندي في موسم واحد، في إشارة إلى خطر ظاهرة التغير المناخي على البلاد الساحلية.