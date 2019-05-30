السيطرة على حريق شب في مزرعة موز بالبحيرة

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على نشوب حريق بـ10 فدادين مخلفات موز بمزرعة بالوادي الفارغ بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.



البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بـ10 فدادين مخلفات موز بمزرعة بالوادي الفارغ بدائرة مركز وادي النطرون، وعلى الفور انتقل المقدم حمدي زكريا رئيس وحدة الدفاع المدني بمركز شرطة وادي النطرون والنقيب محمد المرشيدي وتم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.