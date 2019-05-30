اعتقال 15 داعشيا في عملية إنزال جوي للتحالف بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان -مقره بريطانيا- اعتقال 15 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية إنزال جوي لقوات التحالف الدولي في قرية "قانا" بريف الحسكة الواقع شمال شرق البلاد.



وأفاد المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس ـ بأن قوات التحالف الدولي نفذت هذه العملية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".



وأشار إلى أن هذه العملية جاءت عقب عمليات مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تمكنت خلالها من إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي، فيما لقى 3 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية مصرعهم بسبب الانفلات الأمني والعمليات المتواصلة من داعش في منطقة شرق الفرات.



ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المرصد السوري عن ارتفاع عدد القتلى إلى 300 شخص من المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسئولين في جبهات خدمية في حلب ودير الزور والرقة الحسكة.