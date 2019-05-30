الاحتلال يقرر بناء 805 وحدات استيطانية في القدس

ذكرت الإذاعة العبرية، اليوم الخميس، أن وزارة الإسكان الإسرائيلية قررت طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة.



ويتوزع البناء بين مستوطنة "بسغات زئيف" بواقع 460 وحدة استيطانية، ومستوطنة "راموت" بواقع 345 وحدة استيطانية، علما أن المخطط الاستيطاني المذكور معتمد منذ عامين.



كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منشآت سكنية وزراعية بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية.



وأفاد المنسق الميداني للأغوار في محافظة طوباس عمر فقها، بأن قوات الاحتلال هدمت خيمتين سكنيتين، وثلاثة بركسات لتربية الماشية، تعود للمواطن ناجح علي كعابنة.



وأضاف أن الاحتلال استولى على ركام المنشآت بعد الانتهاء من الهدم.



يذكر أن قوات الاحتلال داهمت، صباح اليوم، منطقة الرأس الأحمر، وهدمت خيمتين سكنيتين ومخزن أعلاف وحظيرة مواشٍ، تعود للمواطن جهاد بني عودة.