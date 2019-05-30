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الخميس 30/مايو/2019 - 01:15 م

ربة منزل تقتل زوجها وتلقي جثته بالطريق في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2648732

قامت ربة منزل بمعاونة نجلة خالتها بقتل زوجها بـ"سكين"، بعد زواج دام لمدة شهرين، لرفضها الزواج منه، وقامت بإلقاء جثته بجانبي طريق بجوار مسكنه، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين العام لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بشبين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن الجثة للمدعو "محمد. س. ع"، 30 سنة، نجار، مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه، مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبمعاينة منزل المجني عليه تبين وجود آثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة الأهلية ظهرت على زوجة المجني عليه "آية. ش. ا" 23 سنة، ربة منزل، علامات الارتباك والريبة، وبتضييق الخناق عليها وتطوير مناقشتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وقررت بزواجها من المجني عليه منذ فترة قصيرة، قرابة الشهرين، على غير رغبتها ورغمًا عنها ورفضها الزواج منه، وفجر اليوم حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه.

وعقب خلوده إلى النوم قامت بإحضار سلاح أبيض "سكين مطبخ" وأجهزت عليه بها بعدة طعنات بمنطقة الصدر والبطن حتى وافته المنية، وعقب ذلك قامت بالاتصال هاتفيًا بنجلة خالتها لاستدعائها، والتي حضرت وقامتا بحمله وإلقائه على جانب طريق ترابي بالقرب من المنزل وعادتا وقامتا بوضع بطانية على المرتبة الخاصة بغرفة النوم لإخفاء آثار الدماء، ثم قامتا بالتخلص من السلاح المستخدم والحافظة الشخصية للمجني عليه بإلقائهما بجوار إحدى الترع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط نجلة خالة المتهمة "صباح. م. خ"، 16 سنة، طالبة، وبمواجهتها أقرت باشتراكها في ارتكاب الواقعة على النحو المبينت وتم بإرشادها ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعةت وحافظة نقود المجنى عليه وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته وهاتفه الخلوى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4591 إدارى مركز شبين القناطر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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