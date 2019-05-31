4 أبراج الأكثر عصبية فى نهار رمضان

بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان الكريم، والذي يصل فه وقت الصيام إلى 15 ساعة، يرفع بعض الأشخاص شعار نهار رمضان طوال الوقت " سبني في حالي الدنيا صيام"، حيث أن معظم هؤلاء الأشخاص ينتسبون إلى الأبراج العصبية، وترصد "الدستور" عبر السطور التالية تلك الأبراج، على النحو التالي:



برج القوس

تعتبر شخصية برج القوس من الشخصيات المرنة في التعامل، ولكن هذا ليس طول الوقت، فتجد أن تلك الشخصيات سريعه العصبية سريعة الهدوء، كما يميل مواليد برج القوس 2019 إلى الحرية والاستقلال، فهم يرفضون القيود بكافة أشكالها، كما ينفرون من الروتين والأنظمة المعقدة.



كما يمتلك مواليد برج القوس شخصية عصبية، فهم يتخذون دائمًا الكثير من ردود الأفعال الانفعالية والمتوترة، وتتصاعد حدة عصبيتهم عندما يتعرضون للضغوطات من الآخرين، لذا يجب "تركهم في حالهم" خاصة خلال الساعات الأولى من نهار رمضان.



برج الثور

شخصيات برج الثور مختلفة إلى حد كبير، فهم شخصيات يعملون بجد، لكنهم أيضًا كسالى، كما أنهم في بعض الأحيان يواجهون صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر، مما قد يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل.



وعلى الرغم من الشخصية المسيطرة التي يمتلكها مواليد برج الثور، إلا أنهم لا يتقبلون الضغوطات والتحكمات من الآخرين، ويسيطر عليهم الغضب عندما يحاول أحدهم الحد من حريتهم والسيطرة عليهم، لذا يجب التعامل مع هذا البرج بحذر خاصة بنهار رمضان.



برج العقرب

أما شخصيات برج العقرب فيتسمون بسرعة الانفعال، كما يتمتع مواليد برج العقرب بشخصية عصبية، وتتصاعد حدة عصبيتهم عندما يتعرضون للانتقاد والسخرية من الآخرين.



وأصحاب هذا البرج الصبر لديهم قليل، فليس لديهم وقت للصبر لحل مشكلة والتعامل معها، لذا يجب التعامل معهم بحذر، ورفع شعار " هسيبك في حالك في نهار رمضان".



برج العذراء

تتميز شخصية برج العذراء بكونها الشخصية الصبورة والهادئة، إلا أنهم عندما يغضبون يتحولون إلى أشخاص آخرين لا يستطيع أحد إيقافهم أو السيطرة عليهم، لذا يجب البعد عن شخصيات برج العذاء في نهار رمضان.