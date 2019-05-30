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الخميس 30/مايو/2019 - 12:09 م

جامعة الأزهر تكرم مؤسسي قسم جراحة القلب والصدر

جامعة الأزهر تكرم
أ ش أ
dostor.org/2648599

كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، اليوم الخميس، اللواء محمد فايق البوريني، والأستاذة نجلاء السحار؛ لقيامهم بتأسيس قسم جراحة الصدر والقلب بمستشفى سيد جلال الجامعي بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه مساهمة منهم في رسم البسمة على وجوه المرضى وتضميد جراحهم.

وأوضحت الجامعة - في بيان لها اليوم - أنه تم تكريم الدكتور الحسيني جميل، المشرف على أقسام جراحة القلب والصدر بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، والمشرف على تأسيس القسم الجديد بمستشفى سيد جلال الجامعي.

وأضافت أنه تم تكريم الدكتورة خليدة الرفاعي، رئيس قسم الباطنة العامة بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، لحصولها على جائزة أفضل بحث علمي وأحسن إلقاء، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لأمراض المناعة الإكلينيكية والروماتيزم والذي عقد تحت عنوان (التهاب العضلات المناعي، وكيفية علاج الحالات المستعصية الغير مستجيبة للعلاج التقليدي)، بحضور ومشاركة أساتذة الطب بالجامعات المصرية، بجانب مشاركة أساتذة من فرنسا وبريطانيا.

كما تم تكريم الدكتور جمعة سند، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين فرع أسيوط، والحاصل على جائزة أفضل العلماء العرب الشباب لعام 2018م من الأكاديمية العالمية للعلوم ومقرها إيطاليا، مناصفة مع الدكتورة شيماء عناني، الأستاذ بجامعة قناة السويس.

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