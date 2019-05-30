القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
اقتصاد
الخميس 30/مايو/2019 - 12:09 م

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من البانجو

جمارك بورسعيد تضبط
حسن كامل
dostor.org/2648598

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة جمال نصار مدير عام الإدارة بالتنسيق مع شرطة المنافذ من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات البانجو المخدر الممنوع حيازته أوتعاطية أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

حيث إنه بناء على إخبارية مشتركة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق بين إدارة منفذ الشاحنات الجمركي والرائد محمود مكين بمباحث المنفذ، بوجود معلومات مفادها إعتزام ا. م. ا من المنزلة دقهلية سائق السيارة رقم ط ب ر 4512 تهريب وإخفاء كميات المواد المخدرة داخل جسم السيارة.

وتم ترقب وصول السيارة للمنفذ وتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيش السيارة من محمد مختار ورجب جميل مأموري الوردية والسادات طاهر ومجدي صلاح مكافحة تهرب جمركي بحضور يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وجمال نصار مدير عام المنافذ، والسيد حسن مدير إدارة المنافذ.

وعقب الإفطار وصلت السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركي فتبين أن السائق لايحمل بطاقة تحقيق الشخصية وبتفتيش السيارة تبين وجود 185 لفافة بشريط لاصق بيج اللون بداخل كل منها كيس بلاستيك أسود اللون بأسفله ورق بيج اللون يحتوى على نبات عشبى أخضر اللون جاف تظهر منه رائحة نفاذة يشتبه أن يكون نبات البانجو المخدر بوزن إجمالي 407 كيلو تقريبا مخبأة بمخزن سرى مصنع بطول شاسية مقطورة السيارة عن طريق غلق من أسفل بصاج بطول المقطوره وله باب من الإمام خلف كبينة السيارة.

قرر يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والمضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من البانجو
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من البانجو
اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

الدولار يواصل التراجع فى البنوك المصرية

أفغانستان: مقتل وإصابة 12 فى انفجار قرب مركز تدريب عسكرى

"اللبان" في الكسب غير المشروع و"عصابة الحشيش" أبرز محاكمات اليوم

مصرع شخص وفقدان 5 وتضرر 354 ألفا بسبب الفيضانات جنوبي الصين

ads
الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

ألبومات الصور

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

رياضة

الاتحاد السكندري يطرح 3 آلاف تذكرة لجماهيره قبل مواجهة سموحة

تحركات بروسيا دورتموند لتعزيز صفوفه الأبرز فى الصحف الألمانية

إنتر ميلان يقيل سباليتي من منصبه

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

الرئيس نيوز

أنباء عن وجود "البغدادي" في ليبيا.. و25 مليون دولار لمن يقتله أو يحتجزه

"يوميتك كام؟".. الإحصاء تعلن متوسطات الأجور اليومية للعاملين في الدولة

عبدالفتاح البرهان إلى مكة لتمثيل السودان أمام القمتين

الدكتور هاني سليمان: مصر لن تُرسل جنوداً إلى الخليج إلا بعد تأسيس "قوات عربية مشتركة"

رئيس الزمالك يعلن استمرار جروس

كشكول

خلال العام المقبل.. اختبارات إلكترونية ومقرر لحقوق الإنسان بجامعة المنيا

تعرف على آلية تأمين لجان الثانوية العامة

"التعليم" تحدد أعداد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة

طلاب السنية: القلم الإلكتروني أهدر وقت الكيمياء

17 يونيه.. عيد العلم والوفاء الثامن بجامعة المنيا

الأمصار

الوطني الكويتي: الأوضاع الاقتصادية في مصر تستقطب المستثمرين الأجانب مرة أخرى

عودة 487 مصريًا من ليبيا وعبور367 شاحنة عبر منفذ السلوم

رئيس الوزراء الباكستاني يمثل بلاده في "القمة الإسلامية"

العراق.. تحرير إيزيدية خطفها "داعش" في الأنبار

المجلس العسكري الانتقالي يمثل السودان في قمم مكة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

فوائد الاستماع للموسيقى أثناء الرياضة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

خبير: خرائط جوجل تضر بمخ الإنسان وتعرضه للإصابة بالزهايمر

الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎