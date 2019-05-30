جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من البانجو

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة جمال نصار مدير عام الإدارة بالتنسيق مع شرطة المنافذ من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات البانجو المخدر الممنوع حيازته أوتعاطية أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.



حيث إنه بناء على إخبارية مشتركة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق بين إدارة منفذ الشاحنات الجمركي والرائد محمود مكين بمباحث المنفذ، بوجود معلومات مفادها إعتزام ا. م. ا من المنزلة دقهلية سائق السيارة رقم ط ب ر 4512 تهريب وإخفاء كميات المواد المخدرة داخل جسم السيارة.



وتم ترقب وصول السيارة للمنفذ وتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيش السيارة من محمد مختار ورجب جميل مأموري الوردية والسادات طاهر ومجدي صلاح مكافحة تهرب جمركي بحضور يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وجمال نصار مدير عام المنافذ، والسيد حسن مدير إدارة المنافذ.



وعقب الإفطار وصلت السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركي فتبين أن السائق لايحمل بطاقة تحقيق الشخصية وبتفتيش السيارة تبين وجود 185 لفافة بشريط لاصق بيج اللون بداخل كل منها كيس بلاستيك أسود اللون بأسفله ورق بيج اللون يحتوى على نبات عشبى أخضر اللون جاف تظهر منه رائحة نفاذة يشتبه أن يكون نبات البانجو المخدر بوزن إجمالي 407 كيلو تقريبا مخبأة بمخزن سرى مصنع بطول شاسية مقطورة السيارة عن طريق غلق من أسفل بصاج بطول المقطوره وله باب من الإمام خلف كبينة السيارة.



قرر يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والمضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.