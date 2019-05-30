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تكنولوجيا
الخميس 30/مايو/2019 - 12:06 م

أرباح "أبل" مهددة بالتراجع بسبب ثأر "هواوي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2648596

قال موقع "بلومبرج"، نقلا عن محللين، إن أرباح شركة "أبل" الأمريكية قد تتراجع بنسبة كبيرة، في حال أقدمت الصين على حظر شراء أجهزة "آيفون".

وأوضح المصدر أن أرباح "أبل" تواجه خطر التراجع بنحو 26 %، خلال السنة المالية المقبلة 2020، في حال قررت الصين حظر شراء هواتف "آيفون"، ردا على القيود الأمريكية المفروضة على شركة "هواوي".

وتابع "تعد أبل من بين الشركات الأمريكية المعرضة للانتقام من الصين، بعد أن وضعت وزارة التجارة الأمريكية هواوي و70 شركة تابعة لها، إلى ما يطلق عليه "قائمة الكيانات" الخاصة بها، في خطوة تمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية دون موافقة مسبقة من الحكومة".

وذكر كريش سانكار، محلل في شركة كوين، أن منع بيع أجهزة آيفون في الصين سيمثل سيناريو "الحالة القصوى" لكيفية اندلاع الحرب التجارية بين البلدين.

وأضاف "تواجه أنظمة أبل مثل آيباد وآيفون وماك خطر حظر الطلب عليها في الصين بسبب الأضرار الجانبية الناجمة عن قرار أمريكا بشأن هواوي".

وأردف قائلا "حتى من دون حظر حكومي رسمي، فإن المستهلكين الصينيين قد ينتقمون لبلدهم، لأن الوطنية قد تدفعهم إلى دعم العلامات التجارية المحلية في حال شعروا أن هواوي تُعاقب بشكل غير عادل".

وتراجعت أسهم شركة أبل قليلا في تعاملات، الأربعاء، بعد أن خسرت نحو أربعة في المئة خلال الأيام الخمسة الماضية.

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