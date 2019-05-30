مكافحة المخدرات تضبط عنصر إجرامي بحوزته 450 طربة حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم في كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.



وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

