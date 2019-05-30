التحفظ على 21 ألف حذاء غير مطابق للمواصفات بمصنع في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 21 ألف قطعة منتج نهائى من الأحذية غير مطابقة للمواصفات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأحذية، وسرعة ضبط وإحضار المدير المسؤول عن المصنع بعد اتهامه بالغش التجاري.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص "هارب" بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأحذية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع كميات كبيرة من الأحذية غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر، كما يقوم بتدوين عبارات لمنشأ تصنيع مخالف للحقيقة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المواطنين.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المذكور وبتفتيشه عثر على 12000 حذاء متنوع منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مدون عليها علامة تجارية وهمية، 9000 قطعة مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.