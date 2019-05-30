فوائد الاستماع للموسيقى أثناء الرياضة

نشر موقع "thehealthsciencesacademy" تقريرًا أشار فيه إلى أنّ "الاستماع إلى الموسيقى أثناء التمارين الرياضية، يزيد من كفاءة المتمرّن ويؤخر إصابة الجسم بالتعب".



وحسب الموقع، فإنّ "الموسيقى يمكن أن تسهم في التحفيز إلى طاقة أكبر، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية الجسم أثناء التدريب".



ولفت الموقع إلى أنّ "العديد من الأبحاث أظهرت كيف أنّ الموسيقى تحسّن الأداء من خلال جذب انتباه المرء بعيدًا عن مشاعر التعب والألم عند القيام بالأنشطة الرياضية، مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة"، وأوضح علماء الرياضة في جامعة برونيل في المملكة المتحدة أنّ "الموسيقى يمكن أن تقلل من معدل جهد الجسم بنسبة 12%، وتحسن القدرة على التحمل بنسبة 15%".



ومع هذا، فإنّ الموسيقى تثير المشاعر التي تزيد المتعة عند الشخص، وقد ربطت العديد من الدراسات بين الموسيقى والمشاعر الإيجابية والذكريات، ولذلك، فإنه يمكن للموسيقى أن تستحضر مشاعر جيدة، تساعد على الاستمتاع بالنشاط الرياضي.