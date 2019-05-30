ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 670 طربة حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة ضم ثلاثة عاطلين أحدهم سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنتين فى قضية تبديد "زعيم التشكيل".



وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين حال إستقلالهم سيارتين ملاكى بطريق القاهرةالإسكندرية الزراعى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم 670 طربة لمخدر الحشيش وزنت 67 كيلو جرام، مبلغ مالى 30 ألف جنيه، 9 هواتف محمولة، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأيدوا ما جاء بالتحريات.