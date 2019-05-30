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الخميس 30/مايو/2019 - 12:04 م

الليلة.. "سارقو الدراجة" بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
زينب إبراهيم
dostor.org/2648589

تعرض مكتبة الإسكندرية، فيلما دراميا إيطاليا بعنوان "Ladri di biciclelle" أي "سارقو الدراجة"، من إخراج "فيتوريو دي سيكا"، مساء اليوم، بقاعة العرض الجماعي الأولى بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة (B3).

تدور أحداث الفيلم حول رجل فقير عاطل عن العمل يسكن في مدينة روما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ويجد هذا الرجل فرصة للعمل كأجير في إحدى الشركات، بمقابل زهيد للغاية، شريطة امتلاك دراجة خاصة به، وبالفعل يدعي للمسئولين امتلاكه واحدة، في حين أنه يرهنها بإحدى المحلات.

وكي يفك الرجل أسرها لابد من دفع مبلغ معين، حينذاك يلجأ إلى زوجته من أجل بيع أثاث المنزل وفك رهان دراجته، وبالفعل يحدث ما يخطط له، لكن تُسرق دراجته بأول يوم له بالعمل الجديد، ثم يغرق في رحلة بحث عسيرة عن هذه الدراجة المسروقة واستكمال عمله مجددا.

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