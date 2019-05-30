سفير مصر في أديس أبابا يستضيف حفل إفطار للسفراء الأفارقة

استضاف سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير أسامة عبد الخالق، حفل إفطار، أمس الأربعاء، ضم عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين لدى إثيوبيا.



يأتي ذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي خلال دورتها الجارية، حيث وضعت مصر، خلال رئاستها للاتحاد، عدة أولويات على أجندتها، أبرزها التكامل والاندماج الإقليمى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى السلم والأمن والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الأفريقية، فضلًا عن التعاون مع الشركاء



وتعد مصر من أھم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفریقیة عام 1963، والتى تحول اسمها إلى الاتحاد الأفریقى عام 1999، خلال القمة الأفریقیة التى عقدت فى مدینة سرت اللیبیة.