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الخميس 30/مايو/2019 - 12:02 م

الاتحاد السكندري يطرح 3 آلاف تذكرة لجماهيره قبل مواجهة سموحة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
أ ش أ
dostor.org/2648585

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اليوم الخميس، طرح 3 آلاف تذكرة لجماهير النادي قبل مواجهة سموحة المقررة الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، على ملعب استاد برج العرب.

ويقود الاتحاد السكندري أمام سموحة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني الجديد الذي تولى المسؤولية خلفا لحلمي طولان المدير الفني الذي استقال بعد الخسارة برباعية أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز العاشر بـ38 نقطة.

وعلي الجانب الأخر، يستأنف الفريق، تدريباته الجماعية، اليوم، إستعدادًا لمباراة سموحة في ختام الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، أمس الأربعاء.

ويواجه زعيم الثغر نظيره سموحة، يوم ٣ يونيو المقبل، علي ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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