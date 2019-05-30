سعر الذهب يتراجع جنيهين اليوم

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بقيمة جنيهين، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 لأقل سعر له فى أكثر من شهرين، مسجلا 600 جنيه للجرام، حيث يعد الذهب عيار 21 هو الأكثر طلبا ورواجا فى سوق الصاغة فى مصر.



وسجلت أسعار الذهب فى مصر الأسعار التالية:



عيار 18 سجل 514 جنيها.

عيار 24 سجل 686 جنيها.

عيار 21 سجل 600 جنيه.

الجنيه الذهب 4800 جنيه.

أوقية الذهب 1276 دولارا.



وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن تراجع أسعار الذهب يرجع إلى تراجع الإقبال على الشراء من قبل المتداولين على المعدن الأصفر بالبورصات العالمية، حيث تراجع سعر الأوقية عالميا أكثر من 11 دولارا خلال 10 أيام.