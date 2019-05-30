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الخميس 30/مايو/2019 - 11:59 ص

سعفان: انفراجة في مشكلة الـ 300 صيدلي المصريين بالسعودية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2648582

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بصرف 2000 ريال بشكل عاجل اليوم الخميس لكل صيدلي، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين.

وأشار الوزير، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي، يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجة في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.

وكان الوزير قد كلف، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في وقت لاحق بالتحرك الفوري لحل مشكلة 300 صيدلي مصريين يعملون بشركة تداوي بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية.

وقد تحرك على الفور الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي وقام بالتواصل مع إدارة الشركة التي استجاب بالبدء في صرف مبالغ مالية كإعاشة كجزء من مرتبات الصيادلة المتأخرة، طبقا لطلب الوزير أن يكون صرف هذه المبالغ قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تداوي الطبية للملحق العمالي، أن الصيادلة المصريين هم شركاء نجاح للشركة ولهم كامل التقدير والاحترام، واعدا بانفراجة في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة وحصولهم على حقوقهم عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة للشركة بشكل كامل.

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