جابر المري: لن نصمت عن حقوق "الغفران" في قطر تحت أي ظرف

جدد المعارض القطري جابر الكحلة المري، دفاعه عن حقوق قبيلة "الغفران" القطرية، التي تعاني انتهاكات تنظيم "الحمدين" وفي مقدمتها سحب الجنسية القطرية من أبناء القبيلة.



وأكد "المري"، أن أبناء "الغفران" لا يسعون إلى مكاسب سياسية أو مالية، بل إلى حقوق أخذت غدرًا وظلمًا على يد النظام القطري.



وشدد "المري" في سلسلة من التغريدات على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: "لن نصمت عن حقوق الغفران في قطر تحت أي ظرف، فتهجير الغفران جريمة وخيانة بحق شعب قطر، وسوف نلاحق المجرمين حتى يأخذون جزاء ما ارتكبوا"، مشيرًا إلى أن أمير قطر، يمنع عودة الحقوق المسلوبة.



وأوضح المعارض القطري، أن وزارة الداخلية ولجنة حقوق الإنسان في قطر، شركاء في انتهاك حقوق الغفران، مؤكدًا أن القضية ورائها رجال من أبناء "الغفران" لم ولن يتوقفوا أبدًا عن مطالبهم وليست الجنسية بل كامل حقوقهم، من اعتذار حكومي، وإعادة الأملاك والأموال المصادرة، وتعويضات بأثر رجعي عن كل ضرر لحق بهم.



وقال "المري"، إن العديد من أفراد عشيرة "الغفران" عديمي الجنسية، لازالوا محرومين من الإنصاف حتى اليوم، مشددًا على ضرورة إنهاء الحكومة القطرية معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورًا، وأن يتم منحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارًا واضحًا نحو استعادة جنسيتهم القطرية.