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الخميس 30/مايو/2019 - 11:57 ص

الشخصيات الرئيسية في انتخابات إسرائيل.. الثانية هذا العام

نتنياهو
نتنياهو
وكالات
dostor.org/2648579

أخفق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في تشكيل حكومة إئتلافية رغم محاولاته على مدار أسابيع،
لتضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات في 17 سبتمبر هي الثانية خلال أشهر.

ويعد هذا الفشل لطمة لنتنياهو لأنه كان قد أعلن بكل ثقة فوزه في الانتخابات الأخيرة التي جرت في التاسع من أبريل، لكنه لم يستطع تجميع تكتل من المحافظين لحكم البلاد مثلما كان متوقعا على
نطاق واسع.

ولم يحدث من قبل أن استطاع حزب واحد الحصول على أغلبية مطلقة في الكنيست الأمر الذي جعل الحكومة الاتئلافية هي العرف السائد.

ورغم ذلك سيصبح نتنياهو في يوليو صاحب أطول فترة في مقعد رئيس الوزراء، وقد أوضح أنه سيخوض الانتخابات ويحقق الفوز. غير أن خصومه ستتاح لهم قريبا فرصة أخرى لإسقاطه.

وفيما يلي بعض الشخصيات الرئيسية في الحملة الانتخابية المقبلة:

* بنيامين نتنياهو
هو اليميني المخضرم الذي اشتهر باسم "بيبي" صاحب الشخصية السياسية المهيمنة في جيله وقد حصل حزب الليكود الذي يتزعمه على 35 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا في ابريل.
وبدا أن للحزب حلفاء طبيعيين بما يكفي لتشكيل ائتلاف محافظ لكن ثبتت صعوبة ذلك رغم كل ما بذله نتنياهو من جهود.

كما يواجه نتنياهو احتمال توجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا فساد. ولم يصدر المدعي العام الإسرائيلي بعد قراره في هذا الشأن.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويتهم خصومه السياسيين بالسعي للإيقاع به دون وجه حق.
ورغم أن حزب ليكود التف حول زعيمه حتى الآن فربما يتغير هذا الوضع إذا ما اشتم أعضاء الحزب ضعفا في رئيس وزراء لم يستطع تشكيل حكومة. ومن المنافسين المحتملين لنتنياهو داخل حزبه إسرائيل كاتز وجدعون سار.

ومن المرجح أن يركز حزب ليكود خلال الحملة المقبلة على مواقفه التقليدية بما في ذلك السياسات الأمنية المتشددة فيما يتعلق بإيران وسوريا والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ويعارض كثيرون من أعضائه إقامة دولة فلسطينية.

قال نتنياهو في أحد وعوده قبل الانتخابات السابقة إنه سيعلن السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة واحتمال ضمها إذا ما فاز بفترة جديدة.

ومن المرجح أن يركز في دعايته الانتخابية على العلاقة الوثيقة التي تربطه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلما فعل في الحملة السابقة. لكن لم يتضح بعد مدى تأثير الاضطرابات السياسية الداخلية
على آفاق خطة السلام في الشرق الأوسط التي يديرها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.

* بيني جانتس
هو هو قائد سابق للقوات المسلحة يتمتع بشعبية لكنه وافد جديد على ساحة العمل السياسي. وقد برز كمنافس خطير لنتياهو في انتخابات ابريل بمؤهلات أمنية لا غبار عليها.

ويرأس جانتس حزب أزرق أبيض الوسطي الجديد الذي خاض الحملة الانتخابية ببرنامج يقوم على الحكم النظيف والسلام والأمن. وبلغ عدد المقاعد التي فاز بها 35 مقعدا وهو نفس العدد الذي حصل عليه
حزب ليكود.

ومن الشخصيات البارزة الأخرى الأعضاء في حزب أزرق أبيض موشي يعالون وزير الدفاع اليميني السابق ويائير لابيد وزير المالية السابق الذي كان ينتمي ليسار الوسط.

وقد دعا جانتس إلى السعي للسلام مع الفلسطينيين وفي الوقت نفسه حماية مصالح إسرائيل الأمنية. وقد أشار إلى أنه سيقدم تنازلات إقليمية للفلسطينيين لكنه تحاشى الجهر برأي في مسألة قيام الدولة
الفلسطينية.

* أفيجدور ليبرمان
هو مهاجر من الاتحاد السوفيتي السابق ولد في مولدوفا ويرأس حزب إسرائيل بيتنا الذي يشغل خمسة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي. وهو الذي شن الهجوم السياسي الذي أضعف قبضة نتنياهو على السلطة.
وكان ليبرمان في وقت من الأوقات مديرا عاما لديوان رئيس الوزراء تحت رئاسة نتنياهو لكنه انقلب على معلمه السابق وأسعد قاعدة مؤيديه من العلمانيين بالوقوف في وجه اليهود المتدينين المتطرفين في إسرائيل فيما يتعلق بمسألة الخدمة العسكرية الإلزامية.

ولا يريد حزب التوراة اليهودي المتحد، أحد الحلفاء الرئيسيين لنتنياهو، إرغام طلبة المعاهد الدينية على الخدمة العسكرية. لكن ليبرمان وكثيرون من الإسرائيليين يريدون أن يتحمل هؤلاء الطلبة نصيبهم من عبء الخدمة الإلزامية.

وأثار ليبرمان جدلا في الماضي بالتشكيك في التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسلام وفي ولاء الأقلية العربية في إسرائيل.

وقبل ستة أشهر أطلق شرارة الأحداث التي أدت إلى الأزمة الحالية عندما أضعف ائتلاف نتنياهو اليميني الحاكم بالاستقالة من منصب وزير الدفاع.

* آفي جاباي
كان جاباي رئيسا لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك وقاد حزب العمل الذي يمثل يسار الوسط إلى كارثة انتخابية إذ انخفض عدد مقاعده في البرلمان من 18 إلى ستة مقاعد.

وقد أيد جاباي علانية حل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وشددت حملة الحزب على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وعلى السعي للسلام.

* الحاخام رافي بيريتس
بيريتس هو كبير الحاخامين السابق للجيش الإسرائيلي وهو يرأس حزب الاتحاد اليميني الذي يشغل خمسة مقاعد في الكنيست. وهو أبرز الشخصيات السياسية بين المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

ويرفض بيريتس فكرة إقامة دولة فلسطينية ويشدد على العوامل التوراتية والدينية التي تربط إسرائيل بالأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها.

* موشي كحلون
هو عضو سابق في حزب ليكود ويرأس حزب كولانو (كلنا) الذي فاز بأربعة مقاعد في أبريل انخفاضا من عشرة مقاعد من قبل. وكوزير للمالية في حكومة نتنياهو حقق جانبا من وعده لوقف ارتفاع أسعار المساكن لكنه لم يصل إلى حد إحداث خفض كبير في تكاليف المعيشة عموما.

* يعقوب ليتزمان
هو نائب وزير الصحة ويرأس حزب التوراة اليهودي المتحد الذي يمثل اليهود الحريديين الأرثوذكس المتطرفين المنحدرين من أصول أوروبية. وله ثمانية مقاعد.

واضطرت حكومات ائتلافية متعاقبة إلى الاعتماد على تأييد الأحزاب ذات الاتجاهات الدينية المتطرفة التي اعتادت على إعلاء مطالبها الفئوية الدينية على القضايا الأوسع مثل الأمن والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

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