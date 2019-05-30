براتب يصل لـ4 آلاف جنيه.. 45 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 45 فرصة عمل جديدة، بإحدى الشركات الخاصة بالخدمات الصحية، وبراتب يصل لـ4 آلاف جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 15 عامل إنتاج، وذلك براتب 2200 جنيه، و5 فنيي كهرباء، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 4 سنوات، وذلك براتب 4 آلاف جنيه.



كما تحتاج الشركة، 5 سائقين، على أن يكون المتقدم لديه خبرة سنتان، براتب 3500 جنيه، و15 عامل مخازن، ولا يشترط المؤهل، براتب 2200 جنيه.



على من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على 01280008161، والتواصل مع المدير المسئول أسامة محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، بورلاربي، الزامل، المنطقة السادسة.