موزمبيق تحتاج 3.2 مليار دولار للتعافي من الأعاصير الأخيرة

قالت موزمبيق إنها تحتاج إلى 3.2 مليار دولار للتعافي من من الأعاصير المدارية القوية التي اجتاحت الدولة الواقعة جنوب إفريقيا في وقت سابق من هذا العام، وخلفت مئات القتلى، مما أثار قلقًا بشأن آثار تغير المناخ على الدول الساحلية.



يأتي هذا عقب إصدار تقييم حكومي يدعمه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحضور مؤتمر عالمي للتبرع يبدأ يوم الجمعة.



يخشى بعض عمال الإغاثة أن الأسوأ لم يأت بعد، فقد أدت العواصف إلى القضاء على المحاصيل عشية الحصاد في واحدة من أقل البلدان نموًا في العالم، ويجب أن يعتمد الكثير من الناس على المساعدات الغذائية في العام المقبل، يقال إن أكثر من 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.



وقتل إعصاران إداي وكينيث أكثر من 650 شخصًا في موزمبيق، بالإضافة إلى مئات آخرين في زيمبابوي وملاوي، ولا يعرف عدد القتلى النهائي لأن بعض الجثث قد جرفت.