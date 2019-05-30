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الخميس 30/مايو/2019 - 11:51 ص

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 1120 طربة حشيش في حملة أمنية

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم
عمرو المزيدي
dostor.org/2648569

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من العناصر الإجرامية بحوزتهم 1120 طربة من مخدر الحشيش في حملة أمنية استهدفت تجار المواد المخدرة بالإسكندرية والقليوبية.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال حملاتها على بعض العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظتى القليوبية والإسكندرية عن ضبط 4 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم 1120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 112 كيلو جرام، تقدر قيمة المضبوطات بحوالى 10 مليون جنيه، و3 سيارات، و10 هواتف محمولة، مبالغ مالية، وذلك على النحو التالى:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة ضم ثلاثة عاطلين أحدهم سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنتين فى قضية تبديد "زعيم التشكيل".

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين حال إستقلالهم سيارتين ملاكى بطريق القاهرةالإسكندرية الزراعى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة وبحوزتهم 670 طربة لمخدر الحشيش وزنت 67 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه، 9 هواتف محمولة، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأيدوا ما جاء بالتحريات.

كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم فى كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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