القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
عالم
الخميس 30/مايو/2019 - 11:49 ص

للمرة الـ145.. الشرطة الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب وتشرد سكانها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2648568

هدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب في النقب، داخل أراضى الـ48، للمرة 145 على التوالي.

ونقلت مصادر عن أهالي المنطقة، أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت قريتهم، وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وأبقت الأهالى دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر رمضان.

وكانت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، قد هدمت مساكن العراقيب وشردت أهلها للمرة الـ144 بتاريخ 14 مايو الجاري.

وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها لهدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتشريد سكانها سعيًا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية بناء 4 مستوطنات جديدة في النقب.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني عربي، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف المؤسسات الرسمية الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع الفلسطينيين العرب إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.

وتشهد البلدات العربية عمليات هدم بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع فيه السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.

ويقول سكان العراقيب إن قريتهم أنشئت منذ مئات السنين، وإنهم يملكون وثائق "طابو" (شهادات ملكية للأرض) صادرة أيام الحكم العثماني، ويستدلون على ذلك بأن مقبرة القرية يعود وجودها إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادي.

وحين احتلت إسرائيل منطقة النقب -التي تمثل نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية- في عام 1949، أصبحت العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل، وتحرمها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء والكهرباء والاتصالات، باعتبارها "قرى غير قانونية".

وتعمل السلطات الإسرائيلية على هدم هذه القرى وتجميع سكانها في ثمانية تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار اتخذته المحاكم الإسرائيلية عام 1948 بأنه "لا ملكية للبدو في أرضهم"، رغم أن معظمها قائم قبل قيام الدولة الإسرائيلية.

وتعرضت العراقيب أول مرة للهدم الكامل بالجرافات الإسرائيلية، وشرد أهلها في27 يوليو 2010 بحجة "البناء دون ترخيص"، وحين أعاد سكانها بناءها هدمها الاحتلال مرة أخرى.

وتطالب سلطات الاحتلال سكان القرية بدفع غرامة بقيمة ملايين الدولارات أجرة الآليات التي هدمت القرية والقوات التي شاركت في الهدم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

الدولار يواصل التراجع فى البنوك المصرية

أفغانستان: مقتل وإصابة 12 فى انفجار قرب مركز تدريب عسكرى

"اللبان" في الكسب غير المشروع و"عصابة الحشيش" أبرز محاكمات اليوم

مصرع شخص وفقدان 5 وتضرر 354 ألفا بسبب الفيضانات جنوبي الصين

ads
الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

ألبومات الصور

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

رياضة

الاتحاد السكندري يطرح 3 آلاف تذكرة لجماهيره قبل مواجهة سموحة

تحركات بروسيا دورتموند لتعزيز صفوفه الأبرز فى الصحف الألمانية

إنتر ميلان يقيل سباليتي من منصبه

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

الرئيس نيوز

أنباء عن وجود "البغدادي" في ليبيا.. و25 مليون دولار لمن يقتله أو يحتجزه

"يوميتك كام؟".. الإحصاء تعلن متوسطات الأجور اليومية للعاملين في الدولة

عبدالفتاح البرهان إلى مكة لتمثيل السودان أمام القمتين

الدكتور هاني سليمان: مصر لن تُرسل جنوداً إلى الخليج إلا بعد تأسيس "قوات عربية مشتركة"

رئيس الزمالك يعلن استمرار جروس

كشكول

"أمهات مصر": الكيمياء تغدر بطلاب الأول الثانوي.. وشكاوى من القلم الإلكتروني

خلال العام المقبل.. اختبارات إلكترونية ومقرر لحقوق الإنسان بجامعة المنيا

تعرف على آلية تأمين لجان الثانوية العامة

"التعليم" تحدد أعداد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة

طلاب السنية: القلم الإلكتروني أهدر وقت الكيمياء

الأمصار

العراق والأردن يبحثان العلاقات الثنائية

الوطني الكويتي: الأوضاع الاقتصادية في مصر تستقطب المستثمرين الأجانب مرة أخرى

عودة 487 مصريًا من ليبيا وعبور367 شاحنة عبر منفذ السلوم

رئيس الوزراء الباكستاني يمثل بلاده في "القمة الإسلامية"

العراق.. تحرير إيزيدية خطفها "داعش" في الأنبار

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

فوائد الاستماع للموسيقى أثناء الرياضة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

خبير: خرائط جوجل تضر بمخ الإنسان وتعرضه للإصابة بالزهايمر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎