ألمانيا تدعم زيلنسكي وتدعو لمزيد من الإصلاحات الأوكرانية

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده ترغب في تقديم الدعم للرئيس الأوكراني المنتخب حديثًا، لكنه يدعو إلى مزيد من الإصلاحات في البلد الذي تعاني من الفساد.



في حديثه اليوم الخميس، قبل السفر إلى كييف مع نظيره الفرنسي، قال ماس، إن ألمانيا وفرنسا لن تتوقف عن العمل لمساعدة أوكرانيا.



قال ماس، إن الأوكرانيين وضعوا آمالًا كبيرة في انتخاب فولوديمير زيلينسكي، و"نريد أن نقدم دعمنا للرئيس زيلينسكي حتى تتحقق هذه الآمال".



وأضاف ماس أنه "من الضروري إجراء المزيد من الإصلاحات، لا سيما في مكافحة الفساد".



كما أعرب عن أمله في أن يؤدي انتخاب زيلينسكي إلى بدء الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في شرق أوكرانيا، قائلا إن ألمانيا وفرنسا "ستطلب مساهمات بناءة من روسيا من أجل هذا أيضًا".