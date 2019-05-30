تحركات بروسيا دورتموند لتعزيز صفوفه الأبرز فى الصحف الألمانية

ألقت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الخميس الضوء على تحركات فريق بروسيا دورتموند لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات، وخطة النادي في المرحلة المقبلة بعدما أنهى الموسم في المركز الثاني.



وكتبت صحيفة (فاز) في عنوانها الرئيس "في دورتموند، سيكون هناك المزيد من المغادرين"..حيث أفادت برغبة مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي، في تحسين تشكيلة الفريق.



أما صحيفة (فيستفاليش روندشاو) فأبرزت تصريحات مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند عن الدروس المستفادة من الموسم المنتهي الذي احتل فيه الفريق المركز الثاني بعدما كان متقدما لفترة خلال الموسم عن البطل بايرن ميونخ بفارق تسع نقاط.. أما صحيفة (فيستفالين بوست) فخرجت بعنوان "مزاج جيد".



وكان دورتموند قد أبرم ثلاث صفقات من العيار الثقيل فور نهاية الموسم، بضم الثلاثي نيكو شولز، ثورجان هازارد وجوليان براندت.

