وزير خارجية تونس يجتمع مع نظرائه العراقي والسعودي والأردني

عقد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اجتماعا مع كل من نظيره العراقي محمد علي الحكيم، والسعودي إبراهيم العساف، والأردني أيمن الصفدي، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث بحث معهم سبل التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة.



وذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم الخميس، أن الوزير خميس الجهيناوي بحث مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أمس، تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي وما تشهده من تصعيد وتوتر، حيث أكد الوزيران على ضرورة تغليب منطق التهدئة وتجنيب المنطقة صراعات جديدة لا طائل من ورائها.

كما ناقش الوزيران أطر التعاون بين البلدين، واتفقا على عقد اللجنة المشتركة التونسية العراقية في بداية شهر سبتمبر القادم بتونس.

فيما بحث الجهيناوي مع نظيره السعودي إبراهيم العساف علاقات التعاون الثنائي، وأعرب الوزير السعودي عن امتنان المملكة لتلبية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لدعوة المشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، مشيدا بالجهود التي تبذلها تونس لخدمة القضايا العربية والإسلامية ودفع العمل العربي المشترك.



والتقى أيضا وزير الشؤون الخارجية التونسي بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث بحثا آخر التطورات الجارية في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، وأهمية تضافر الجهود لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تسوية شاملة وعادلة لها تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.