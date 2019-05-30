المترو: صيانة كافة القطارات قبل العيد

قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه نظرا لحرص الشركة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك، أصدر المهندس على فضالي رئيس الشركة تعليمات بشأن إجراء الصيانة الكاملة لكافة القطارات منعا لوقوع أى مشكلات فنية بداخل القطارات.



وأضاف المتحدث الرسمي للشركة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن هناك صيانة لكافة القطارات المكيفة في الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، إلى جانب تنظيف كافة القطارات جيدا، موضحا أن الشركة تحرص على أن تكون الأجواء داخل مرفق مترو الأنفاق مرضية للمواطنين.



وأكد أنه لن يكون هناك أى شكاوى من المواطنين بشأن التكدس على أرصفة المحطات وذلك بسبب الدفع بقطارات إضافية خلال العيد.