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الخميس 30/مايو/2019 - 11:46 ص

بحضور محافظ شمال سيناء.. "مستقبل وطن" ينظم إفطار رمضاني بالعريش

بحضور محافظ شمال
محمد الشريف
dostor.org/2648558

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة شمال سيناء، حفل إفطاره الأول بالمحافظة، وذلك بأحد فنادق مدينة العريش، بحضور اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وسالم العكش الأمين العام للحزب بالمحافظة، ويسري جاسر أمين التنظيم والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظه وأعضاء مجلس النواب رحمي بكير، سلامه الرقيعي، رمضان سرحان، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظه وامناء الاقسام، ورؤساء المدن، ومدراء العموم، وشيوخ القبائل، ورموز المجتمع المدني.

وأشاد اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بدور الحزب فى تقديم الخدمات والعمل على حل الإشكاليات التى تواجه المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفى كلمته رحب سالم العكش، أمين الحزب بالمحافظة، بالمحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الحزب، داعيا الجميع إلى الانضمام للحزب.

وأضاف "العكش"، أن الحزب ليس حكرًا على أحد هو مفتوح لكل من لديه الرغبه فى الانضمام.

ويعد هذا الإفطار الأول للحزب بمحافظة شمال سيناء أجتمع فيه أعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الاقسام والقيادات الأمنية والتنفيذية وشيوخ القبائل ورموز المجتمع المدني على مائدة واحدة تأكيدًا على روح المواطنة ودعمًا للوطن فى هذه المرحلة الهامة والحرجة من تاريخه المعاصر.

بحضور محافظ شمال سيناء.. "مستقبل وطن" ينظم إفطار رمضاني بالعريش
بحضور محافظ شمال سيناء.. "مستقبل وطن" ينظم إفطار رمضاني بالعريش
بحضور محافظ شمال سيناء.. "مستقبل وطن" ينظم إفطار رمضاني بالعريش
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