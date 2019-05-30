معارض قطري: حلفاء الدوحة يتساقطون وأيام "الحمدين" معدودة

قال عبدالله بن فهد آل ثاني، إن حلفاء النظام القطري الحالي يتساقطون واحدًا تلو الآخر، لاسيما تركيا وإيران، مضيفًا، أن بقاء تنظيم الحمدين بات أمرًا مهددًا.



وكتب «بن فهد» في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التغريدات «تويتر»: «في السودان سقط الإخوان، وقريبًا سقوطهم في ليبيا، ونظام أردوغان يعاني انهيار الليرة وخسر انتخابات إسطنبول».



وأضاف: «في إيران العملة لا قيمة لها الآن، وتوقف تصدير النفط للعالم، بالإضافة إلى مظاهرات تدعو إلى إسقاط النظام».



وتابع قائلًا: «حلفاء قطر يعانون السقوط، فأصبحت أيام تنظيم الحمدين معدودة، وقد بدء العد التنازلي لهم في قطر».



وتأتي تصريحات «بن فهد» في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثاني يونيو المقبل، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر» في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتعاونها مع إيران، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.