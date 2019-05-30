ناشونال جيوجرافيك: أجمل شواطئ شرق وجنوب المتوسط مصرية

نشرت شبكة "ناشونال جيوجرافيك" الأمريكية، قائمة بأفضل الشواطئ في منطقة شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وتصدرت مصر القائمة متفوقة على الشواطئ التركية التي جاءت في المرتبة الثانية.



وقالت الشبكة في تقريرها، إن ثروات منطقة الشرق الأوسط من مواقع ثقافية وتاريخية ودينية أثارت اهتمام المسافرين لسنوات طويلة، ولكن المنطقة أيضًا موطن لواحدة من أجمل الشواطئ في العالم والتي تتميز بجمالها الطبيعي المذهل وشواطئها الخلابة.



وتابعت أن هذه الشواطئ ساعدت دول المنطقة على استعادة السياحة الدولية مرة أخرى بعد انتهاء الربيع العربي، مع زيادة الاستقرار الأمني والسياسي، جعل السياح يعودون حيث زادت نسبة الزيارة للمنطقة إلى 10% خلال الفترة من 2017 وحتى 2018 متخطية معدل النمو العالمي، وفقًا لما أعلنت عنه منظمة السياحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة المسئولة عن الترويج للسياحة المستدامة.



وأضافت أن مصر تصدرت قائمة الشواطئ الخلابة، وخصوصًا شواطئ مدينة دهب في جنوب سيناء، والتي تشتهر بأجوائها البوهيمية المريحة والشعاب المرجانية الرائعة، فهي تعد أكثر المناطق الصحية في المنطقة.



وأوضحت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تعد من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغيرات المناخ، بالإضافة إلى الحياة البرية الرائعة والمحميات البحرية.



وأشارت إلى أن تركيا جاءت في المرتبة الثانية، ثم البحر الميت ومنطقة تيرا في لبنان ودبي ثم صلالة في سلطنة عمان ثم شواطئ قبرص وأخيرًا تونس.

