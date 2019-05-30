أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد بلاده في قمة مكة

غادر أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، الكويت متوجھًا إلى المملكة العربیة السعودیة لترؤس وفد الكویت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والقمة العربیة الطارئة والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والمزمع عقدھا في مدینة مكة المكرمة.



ویرافق أمير الكويت، وفد رسمي یضم كلا من نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزیر المالیة الدكتور نایف فلاح الحجرف، وعددًا من المسئولين الكويتيين.



وتنطلق اليوم الخميس، أعمال القمتين العربية والخليجية الطارئتين اللتان دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمقرر استضافتهما في مكة المكرمة، بمشاركة عدد من قادة الدول العربية والخليجية، وتستمر حتى غد الجمعة، بالتزامن مع مؤتمر قمة التعاون الإسلامي.