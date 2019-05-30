كوريا الجنوبية تأمر بإرسال خبراء ومعدات للإنقاذ إلى موقع غرق سفينة مجرية

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الخميس، إلى التعاون مع السلطات المجرية باستخدام كل القنوات الدبلوماسية المتاحة من أجل تسريع عملية الإنقاذ والبحث.



وعقد مون اليوم اجتماعا طارئا بشأن حادث غرق سفينة سياحية في المجر، أسفر عن مقتل 7 كوريين جنوبيين وفقدان 19 كوريا جنوبيا آخر.



وخلال الاجتماع، قال إن السلطات المجرية تعاني من صعوبة في عملية الإنقاذ بسبب حالة الطقس السيئة وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونغ، موكدا أن الأمر الأكثر أهمية هو السرعة، داعيا إلى إرسال أفراد الإنقاذ والمعدات إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن.



وأمر مون، وزارة الخارجية، بإرسال فريق الاستجابة السريعة الذي يتكون من 18 شخصا بمن فيهم 12 شخصا من وكالة الإطفاء الوطنية، بشكل عاجل إلى موقع الحادث.



وأمر بإرسال فريق الاستجابة الثاني المتكون من7 أشخاص ذوي خبرة في عملية الإنقاذ في غرق العبارة "سيوال" من فريق الإنقاذ التابع للقوات البحرية، و6 أشخاص من فريق الإنقاذ التابع لخفر السواحل واثنين من مسؤولي مركز إدارة الأزمات الوطني، إلى المجر لعمليات الإنقاذ.



وأمر بالنظر في إرسال خبراء ومعدات للإنقاذ عبر التشاور مع الدول المجاورة، إذا كان هناك نقص في أفراد الإنقاذ أو المعدات.



كما أمر أيضا باستخدام كل الطرق المتاحة لكي تصل فرق الإنقاذ الطارئة التي أرسلتها القوات البحرية ووكالة الإطفاء الوطنية وخفر السواحل لكوريا الجنوبية، إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن.



وحث على إخطار أسر الضحايا بتطورات عملية الإنقاذ بسرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة لزيارة الأسر إلى المجر.



وصرح بأن الحكومة ستتعاون مع الحكومة المجرية لمعرفة سبب وقوع الحادث بشكل شامل، داعيا الوزارات ذات الصلة إلى بذل قصارى الجهد لدعم الضحايا وأسرهم، موكدا إنه يتقدم بأحر التعازي لضحايا الحادث وأسرهم.