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محافظات
الخميس 30/مايو/2019 - 10:49 ص

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة

اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية،
محمد عوض
dostor.org/2648444

اعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2019 بنسبة نجاح 70.32% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

وصرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 64 ألف 971 طالبا وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألف 424 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 45 ألف 303 طلاب.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2019 بنسبة نجاح 86%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا وعدد الناجحين 36 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2019 بنسبة نجاح 41% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 12 طالبا وعدد الناجحين 5 طلاب.

ومن جانبه، أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، مقدمًا الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، كما حث أبنائه الطلاب على التفوق لكونه السبيل الوحيد للنهوض بالأمة.

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