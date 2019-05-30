كوريا الجنوبية: المساعدات ستستخدم لأكثر الفئات حاجة للشمالية

قال مدير مكتب كوريا الجنوبية التابع لبرنامج الأغذية العالمي إيم هيونج-جون اليوم الخميس إن المساعدات التي ستقدمها الحكومة الكورية الجنوبية في وقت قريب، سوف تستخدم لأكثر الفئات حاجة في كوريا الشمالية مثل الأطفال الرضع والنساء الحوامل والأمهات المرضعات.



وتتخذ الحكومة الكورية الجنوبية الإجراءات الضرورية لتقديم 8 ملايين دولار إلى مشاريع المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وسيتم تخصيص 4.5 مليون دولار منها في برنامج الأغذية العالمي.



وذكر إيم أن حوالي 50 موظفا للمراقبة يتمركزون في كوريا الشمالية للتحقق من حالات الغذاء في البلاد، مضيفا أن الموظفين يراقبون عن كثب حوالي 100 - 150 مرة شهريا من خلال زيارات 60 بلدة في 9 أقاليم بكوريا الشمالية، كما أفاد أن برنامج الأغذية العالمي ينفق 6.5% من إجمالي الأموال على النفقات الإضافية مثل الخدمات اللوجسية والمراقبة وغيرها.